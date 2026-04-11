Liceo Scientifico di Padula. Continua con successo il progetto ORIZZONTI
Continua il progetto ORIZZONTI per il Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula con il coinvolgimento, nella fase “Young”, già dalle classi seconde, degli studenti del I biennio, unica scuola della zona sud della provincia di Salerno.
Ancora una volta la collaborazione con il professore Claudio Sterle, associato di Ricerca Operativa alla facoltà di Ingegneria Gestionale e del professore Arsenio Cutolo, ingegnere biomedico e professore associato nel Dipartimento di Strutture dell’Università Federico II di Napoli, ha permesso di aggiungere un tassello importante nella formazione dei ragazzi.
L’esperienza segue quanto già fatto dalle classi terze e quarte, queste ultime in presenza presso le varie sedi dell’Università nel programma di Formazione Scuola-Lavoro “Orizzonti Campus-D” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, in cui proprio il professore Cutolo ed il dipartimento di Strutture e del Labotatorio LIMITS, guidato dal professore Fraldi, uno dei maggiori esponenti della biomeccanica oncologica in Europa, avevano accompagnato i nostri studenti e studentesse, presso la facoltà di Ingegneria, attraverso la visita dei differenti laboratori di ricerca, interfacciarsi con giovani ricercatrici e ricercatori universitari.
In particolare, grazie alla disponibilità della professoressa Stefania Palumbo e dei professori Angelo R. Carotenuto ed Arsenio Cutolo, le attività degli studenti e studentesse recatisi alla facoltà di Ingegneria, si sono concluse con la visita al laboratorio LIMITS – Laboratory of Integrated Mechanics and Imaging for Testing and Simulation del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, dove i nostri ragazzi hanno avuto modo di conoscere tecnologie all’avanguardia ed uniche nel panorama universitario nazionale, tra le quali apparecchiature per la micro-tomografia a raggi-X per l’analisi non distruttiva dei materiali, stampanti 3D per la realizzazione di prototipi con materiali digitali e stampanti per la sinterizzazione di polveri di metallo, tester meccanici per analisi strutturali e prove dinamiche con frequenze fino ai 10 kHz.
Con grande attenzione e curiosità i ragazzi hanno avuto modo di entrare nella logica delle analisi di caratterizzazione della risposta meccanica di sistemi biologici e non, interagendo personalmente nel controllo delle macchine di prova e dei sistemi di microscopia (ottica, a forza atomica e a scansione elettronica), approfondendo approcci ingegneristici rivolti alla “biomeccanica oncologica”, sviluppati ed utilizzati come strategie di diagnosi e terapia dei tumori nella ricerca di base svolte dal laboratorio LIMITS in collaborazione con centri di oncologici di eccellenza del medesimo ateneo.
La Dirigente Scolastica, la professoressa Paola Migaldi, si è dichiarata estremamente orgogliosa dell’eccellenza delle attività che hanno coinvolto gli studenti in un percorso di qualità offerto dalla più antica università pubblica e laica del mondo, con cui l’Istituto è impegnato in una proficua collaborazione triennale, con numerose iniziative di Formazione Scuola Lavoro (ex PCTO) di notevole valore didattico-orientativo.