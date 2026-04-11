Controlli dei Carabinieri a Montesano. Sospesa l’attività di due bar per carenze igienico-sanitarie
Controlli per accertare il rispetto della legge riguardo alla conservazione e distribuzione di prodotti alimentari alla clientela.
A Montesano sulla Marcellana i Carabinieri del NAS (Nucleo Antisofistivcazioni e Sanità), i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina unitamente all’Ispettorato del Lavoro (N.I.L.), hanno effettuato dei controlli in alcuni bar della zona. Presente anche l’Asl Salerno.
A seguito dei dovuti accertamenti sono state sospese le attività per due esercizi carenti per le generali condizioni igienico-sanitarie. In un caso, inoltre, è stato registrato un mancato rispetto della normativa per la sicurezza.
Le saracinesche rimarranno chiuse fino a quando i due esercenti non ottempereranno a tutte le prescrizioni imposte.
Sono state elevate sanzioni, inoltre, per alcune migliaia di euro.