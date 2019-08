Licenziato a Santa Marina perché si laurea mentre è in malattia. Respinto il ricorso contro Comune

Il Tribunale di Lagonegro ha respinto il ricorso proposto da Antonio Berretti contro il Comune di Santa Marina.

Berretti, difeso dall’avvocato Franco Maldonato è stato condannato alle spese processuali oltre il rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%.

La vicenda risale ad alcuni anni fa: l’ex dipendente comunale mentre risultava assente dal lavoro per malattia sosteneva esami presso l’Università Federico II di Napoli per la laurea specialistica in Architettura. Inoltre, uno degli esami sostenuti dal dipendente è stato fatto in un giorno in cui lo stesso risultava regolarmente in ufficio. Da qui la decisione del sindaco di licenziarlo.

“Questa sentenza è la conferma puntuale del buon operato del Comune di Santa Marina- spiega il Sindaco Giovanni Fortunato- Un ringraziamento va agli avvocati del Comune Lorenzo Lentini e Jessica Filizzola. Sono pienamente soddisfatto della sentenza emessa dal Tribunale di Lagonegro, bisogna dare un senso di giustizia a tutti quei cittadini che lavorano con serietà e dedizione”.

– Claudia Monaco –

