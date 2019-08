In vacanza in un villaggio a Capaccio Paestum,vanno via senza pagare. Il titolare pubblica la foto su Fb

In vacanza con tutta la famiglia a Paestum fugge senza saldare il conto.

È lo spiacevole episodio avvenuto in un villaggio turistico in Via Sterpinia e denunciato dalla titolare.

La famiglia, una coppia con tre figli, approfittando di un momento di distrazione del personale si è dileguata senza saldare il conto di 560 euro. L’uomo avrebbe riferito di essere un agente della Polizia di Stato.

“Ha inviato un bonifico di acconto prenotazione di 240 euro – lo sfogo dei titolari – regolarmente incassato ed a lui intestato, ma si è dileguato con la famiglia sabato sera, approfittando di un momento di distrazione. Abbiamo provato a contattarli telefonicamente ma ci hanno bloccati così abbiamo incaricato un avvocato per il recupero delle somme dovute”.

Dal bonifico risulterebbe che la coppia vive a Reggio Emilia mentre dai documenti lasciati al check-in risulta originaria di Pianura, in provincia di Napoli.

I titolari hanno inoltre utilizzato una loro foto scrivendo i loro nomi, al fine di allertare ulteriori possibili vittime titolari di hotel.

– Claudia Monaco –