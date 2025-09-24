L’hairstylist di San Pietro al Tanagro Liliana Tierno riceve un prestigioso incarico all’interno della CNA, la Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

E’ delegata regionale per la Campania e portavoce al Consiglio elettivo nazionale per la categoria degli Acconciatori che si è svolto lunedì a Roma nell’Hotel Precise House Mantegna.

“Spero di essere all’altezza di questo ruolo così importante per rappresentare la nostra categoria” dichiara Liliana Tierno.

Giungono le congratulazioni da Simona Paolillo della CNA Salerno. “Grazie Liliana per aver accettato l’incarico di delegata regionale al Consiglio elettivo di mestiere acconciatori di CNA – afferma -. Un incarico importante che premia la tua professionalità e diventa valore aggiunto per i nostri tanti associati. Sono certa che saprai essere punto di incontro tra il livello nazionale e quello territoriale realizzando cose concrete per la tua categoria. Io sarò al tuo fianco e sarà un onore perché sei una donna straordinaria, dolce, sensibile e tosta“.

Liliana Tierno è titolare del Salone “Oasi di Bellezza” in via Scorzo a San Pietro al Tanagro che da qualche mese si avvale anche del marchio Balmain Hair.