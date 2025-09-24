Con larga maggioranza il Senato accademico dell’Università degli Studi di Salerno ha deciso l’archiviazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dello studente protagonista della nota vicenda che ha visto coinvolto il professore Gennaro Avallone, docente ordinario di Sociologia dell’ambiente e del territorio.

Il professore a maggio scorso fu insultato da uno studente nei corridoi della facoltà dopo aver chiesto di fare silenzio per poter svolgere la lezione in aula. Il video delle offese, ripreso da qualche presente, diventò virale e suscitò sdegno in tutta Italia. “Ma stia zitto! – gli rispose il ragazzo voltandogli le spalle e continuando a camminare verso l’uscita – T’ vuò sta zitto o no? Ma stai buon’ cu a cap’? Va’ a fa lezione e nun romp’ ‘o c….“.

Nelle motivazioni del Senato accademico si sottolinea come il video contestato abbia avuto eco soprattutto per la notorietà del suo autore più che per la reale offesa arrecata a un pubblico ufficiale e sul fatto che le scuse ricevute dal professore Avallone dimostrassero una parziale presa di consapevolezza dei fatti.

La pagina social Spotted Unisa in queste ore ha espresso la massima solidarietà al professore Gennaro Avallone “rammaricandosi per l’esito della vicenda. Riteniamo che simili comportamenti debbano sempre avere conseguenze proporzionate alla gravità dei fatti. Ci auguriamo che, insieme al provvedimento, possa essere archiviato anche l’episodio stesso e che simili situazioni non si ripetano in futuro“.

