Dal 3 al 5 ottobre il Centro Commerciale Diano si trasformerà nel palcoscenico della prima grande Mystery Box del Vallo di Diano, un appuntamento che promette emozioni, sorprese e divertimento per tutta la famiglia.

Per tre giorni oltre 10.000 box a sorpresa attendono i visitatori. All’interno potrete trovare centinaia di articoli di abbigliamento, calzature e accessori, articoli per la casa, la chiave di una Citroën Ami 100% elettrica, oltre a smartphone, smartwatch, console PlayStation, Xbox e tanto altro.

La particolarità dell’evento sta nella sua formula: la prima mystery emozionale in Italia dove tutti, dai bambini agli adulti, potranno divertirsi a scegliere le proprie box, toccandole e lasciandosi guidare dalla curiosità e dalle sensazioni tattili. Un’esperienza unica che stimola il gioco e l’immaginazione. Il costo di ogni Mystery Box è di 9,99 euro, con una promozione speciale di 3 box a 24,99 euro.

Ogni apertura è un momento di suspense e adrenalina: si scopre subito cosa si è conquistato, rendendo l’evento un’esperienza coinvolgente e memorabile.

Appuntamento al Centro Commerciale Diano di Atena Lucana dal 3 al 5 ottobre per vivere insieme un evento che unisce intrattenimento, emozione e la possibilità di portare a casa oggetti da sogno.

