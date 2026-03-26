Nel cuore pulsante della Mostra Convegno Expocomfort (MCE) di Milano, l’evento globale di riferimento per l’impiantistica civile e industriale che ha riaperto i battenti dal 24 al 27 marzo, il Gruppo Cardinale riafferma la propria leadership presentandosi con una strategia ambiziosa.

Quest’anno, la presenza della holding valdianese dell’imprenditore Carmine Cardinale alla fiera di Milano non è solo una conferma, ma una vera e propria evoluzione: il Gruppo espone infatti con una duplice veste, portando sotto i riflettori sia la solidità del brand sia l’innovazione di Aeffe Services dell’imprenditrice Erika Cardinale.

La vera protagonista dello stand di quest’anno, infatti, è l’attesissima nuova linea di sanitari a marchio Aeffe. Una scelta strategica, quella del Gruppo Cardinale, che ha deciso di sfruttare il palcoscenico internazionale di MCE per lanciare ufficialmente una gamma di prodotti tra cui i press control, le pompe sommerse e tutta la linea di miscelatori, rubinetteria e arredo bagno che coniuga design contemporaneo e massima efficienza funzionale. La nuova linea, presentata per l’importante occasione, sarà presto disponibile per gli acquirenti.

Tenendo ben presente che MCE è la manifestazione internazionale dove le aziende del settore HVAC+R, delle energie rinnovabili e del mondo acqua incontrano nuovi clienti e rafforzano relazioni con chi progetta, installa e realizza impianti e sistemi per il comfort in ambito industriale, residenziale e commerciale, il Gruppo Cardinale ha dato ai visitatori la possibilità di toccare con mano soluzioni che puntano tutto sulla qualità dei materiali e su un’estetica ricercata, pensata per soddisfare tanto il mercato residenziale quanto quello dei grandi progetti.

Se da un lato il Gruppo Cardinale si conferma garante di affidabilità e visione strategica, dall’altro Aeffe dimostra una dinamicità produttiva pronta ad accogliere le sfide del settore offrendo soluzioni complete ai propri clienti.

Il Gruppo Cardinale e Aeffe Services rimarranno a disposizione di progettisti, installatori e buyer per tutta la durata della manifestazione, confermando come il connubio tra tradizione familiare e innovazione industriale sia la chiave per competere ai massimi livelli nel panorama internazionale.