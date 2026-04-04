E’ online la graduatoria relativa al bando Botteghe Aperte, iniziativa promossa dal Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano Alburni che finanzia circa 300 imprese locali.

L’iniziativa si rivolge alle micro e piccole imprese operanti nei comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti (al 31.12.2023).

L’Ente ha individuato nelle imprese di prossimità lo strumento fondamentale per contrastare la desertificazione commerciale e lo spopolamento che affligge le aree protette. Su un totale di 404 richieste pervenute, sono circa 300 le attività finanziate in questa prima fase.

Tra gli interventi sostenuti rientrano due pilastri fondamentali per la modernizzazione del tessuto locale:

Efficientamento energetico : ristrutturazioni per ridurre consumi e sprechi (infissi performanti, pompe di calore, fotovoltaico), garantendo bollette più leggere e un minore impatto ambientale.

: ristrutturazioni per ridurre consumi e sprechi (infissi performanti, pompe di calore, fotovoltaico), garantendo bollette più leggere e un minore impatto ambientale. Adeguamento tecnologico: investimenti in innovazione per rendere le attività più competitive e resilienti.

Le attività attualmente escluse non perdono la loro opportunità: è possibile presentare un’istanza di riesame entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

“Esprimo grande soddisfazione per questo risultato – ha dichiarato il Presidente dell’Ente Parco, Giuseppe Coccorullo -. Ringrazio i Consiglieri del Direttivo e i funzionari dell’ente per aver reso possibile un’iniziativa così significativa. Siamo consapevoli che, spesso, bastano piccoli importi per sostenere fattivamente chi svolge un ruolo ‘eroico’ restando a presidiare i nostri piccoli comuni. È un segnale di vicinanza reale alle nostre comunità locali”.