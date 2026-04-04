Auto esce fuori strada a Roccadaspide. Giovane trasferito in elisoccorso al “Ruggi” di Salerno
Incidente stradale all’alba di questa mattina a Roccadaspide.
Sulla SS 166 degli Alburni, in località Fonte, un’auto condotta da un giovane di Agropoli è finita fuori strada. Il conducente è rimasto gravemente ferito tanto che è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che l’ha trasferito al “Ruggi” di Salerno.
Non si registrano altri veicoli coinvolti nell’episodio. Sulla dinamica dell’incidente indagano i Carabinieri.