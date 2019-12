Il 22 dicembre a Roscigno inaugurazione della nuova sede della Lega – Salvini Premier

Sarà inaugurata domenica 22 dicembre, alle ore 19.00, la nuova sede della Lega – Salvini Premir a Roscigno.

All’evento prenderanno parte l’onorevole Lucia Vuolo, europarlamentare della Lega, Nicholas Esposito, segretario provinciale di Salerno e coordinatore della Lega giovani della Campania, Michele Palmieri, coordinatore Lega giovani Vallo di Diano, Cilento, Alburni e Valle del Calore, e Tiziano Sica, coordinatore Lega giovani Salerno.

All’iniziativa hanno aderito amministratori di diversi Comuni tra i quali, oltre a Roscigno, Sacco, Castel San Lorenzo, Aquara, Sant’Angelo a Fasanella, Corleto Monforte, San Rufo, Controne, Stio e Bellosguardo, e i sindaci di Roscigno, Alfano e Giungano, Pino Palmieri, Elena Anna Gerardo e Giuseppe Orlotti.

L’appuntamento è quindi per domenica nella nuova sede in via Dante Alighieri, 42 a Roscigno.

– Paola Federico –