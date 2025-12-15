Domani, martedì 16 dicembre, l’ITIS “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina vivrà un momento significativo per la crescita formativa dei propri studenti: la prima Giornata di Educazione Finanziaria, un’iniziativa nata dalla recente sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Banca Monte Pruno.

Si tratta di un progetto che mira a rafforzare nei giovani competenze oggi indispensabili, come la gestione responsabile del denaro, la conoscenza degli strumenti di pagamento e la comprensione del funzionamento del sistema bancario. Un incontro dedicato agli studenti delle classi quarte accompagnati dai docenti in servizio.

L’appuntamento è fissato alle ore 11.30 presso l’Aula Magna del plesso ITIS/IP MAT, dove si terrà l’incontro formativo dal titolo “Introduzione al mondo bancario e strumenti di pagamento più utilizzati dai giovani”.

A guidare la riflessione sarà Umberto Mazzali della Banca Monte Pruno, che offrirà ai ragazzi una panoramica chiara e concreta sul ruolo delle banche, sulle principali operazioni finanziarie e sulle modalità di pagamento oggi più diffuse tra i giovani, dalle carte prepagate alle app digitali.

L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, pensato per avvicinare gli studenti ai temi dell’economia quotidiana e della gestione consapevole delle risorse. In un contesto sociale in cui le competenze finanziarie sono sempre più necessarie la scuola si conferma un luogo privilegiato per educare alla cittadinanza attiva e responsabile.

Al termine dell’attività, come comunicato alle famiglie, gli studenti faranno direttamente ritorno alle proprie abitazioni. La Giornata di Educazione Finanziaria non è solo un incontro informativo, ma un’occasione per stimolare nei ragazzi curiosità, spirito critico e capacità di orientarsi in un mondo economico in continua evoluzione.