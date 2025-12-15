Sala Consilina: domani educazione finanziaria all’ITIS del “Cicerone” con la Banca Monte Pruno
Domani, martedì 16 dicembre, l’ITIS “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina vivrà un momento significativo per la crescita formativa dei propri studenti: la prima Giornata di Educazione Finanziaria, un’iniziativa nata dalla recente sottoscrizione di un protocollo d’intesa con la Banca Monte Pruno.
Si tratta di un progetto che mira a rafforzare nei giovani competenze oggi indispensabili, come la gestione responsabile del denaro, la conoscenza degli strumenti di pagamento e la comprensione del funzionamento del sistema bancario. Un incontro dedicato agli studenti delle classi quarte accompagnati dai docenti in servizio.
L’appuntamento è fissato alle ore 11.30 presso l’Aula Magna del plesso ITIS/IP MAT, dove si terrà l’incontro formativo dal titolo “Introduzione al mondo bancario e strumenti di pagamento più utilizzati dai giovani”.
A guidare la riflessione sarà Umberto Mazzali della Banca Monte Pruno, che offrirà ai ragazzi una panoramica chiara e concreta sul ruolo delle banche, sulle principali operazioni finanziarie e sulle modalità di pagamento oggi più diffuse tra i giovani, dalle carte prepagate alle app digitali.
L’iniziativa rappresenta il primo passo di un percorso più ampio, pensato per avvicinare gli studenti ai temi dell’economia quotidiana e della gestione consapevole delle risorse. In un contesto sociale in cui le competenze finanziarie sono sempre più necessarie la scuola si conferma un luogo privilegiato per educare alla cittadinanza attiva e responsabile.
Al termine dell’attività, come comunicato alle famiglie, gli studenti faranno direttamente ritorno alle proprie abitazioni. La Giornata di Educazione Finanziaria non è solo un incontro informativo, ma un’occasione per stimolare nei ragazzi curiosità, spirito critico e capacità di orientarsi in un mondo economico in continua evoluzione.