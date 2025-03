Nei giorni scorsi il Questore di Potenza Giuseppe Ferrari ha emesso tre fogli di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Potenza per tre anni nei confronti di persone residenti in Campania.

Durante un’attività di controllo del territorio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno notato gli individui nei pressi di un’abitazione di una zona residenziale di Potenza che, alla vista della Volante, hanno tentato di allontanarsi.

I tre non hanno fornito agli operatori una spiegazione valida circa la loro presenza sul territorio cittadino e l’auto utilizzata era stata noleggiata in Campania.

Dopo controlli approfonditi sui cellulari in loro possesso sono state trovate fotografie che ritraevano ingenti somme di denaro e oggetti preziosi, ma anche riferimenti a indirizzi di Potenza.