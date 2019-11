Le telecamere di Rai 1 fanno tappa a Padula. “Easy Driver” alla scoperta del territorio

Le telecamere Rai fanno ritorno a Padula. “Easy Driver“, il famoso programma di Rai 1, alla scoperta delle bellezze del Vallo di Diano, ha fatto tappa questa mattina nel maestoso monumento di Padula, la Certosa di San Lorenzo. La conduttrice e giornalista Margherita Adamo insieme all’ex campione di Formula 1 Nicola Larini hanno guidato i telespettatori alla scoperta dei meravigliosi luoghi che caratterizzano la Certosa. Per Padula infatti è un importante evento che mette in mostra le grandi bellezze che caratterizzano il paese.

“Continua l’opera di promozione della Certosa di San Lorenzo e dei Musei Civici di Padula – dichiara l’assessore alla Cultura Filomena Chiappardo -. Le telecamere Rai si soffermeranno sulle bellezze della nostra cittadina contribuendo a far conoscere ad un pubblico sempre più vasto Padula Sistema Museo, il circuito che comprende la Certosa, la Casa Museo Joe Petrosino, il Museo Civico Multimediale e il Battistero di San Giovanni in fonte. Ringraziamo la troupe di Easy Driver per questa tappa”

Non meno suggestive, infatti, le riprese effettuate dalle telecamere di “Easy Driver” nella Casa Museo “Joe Petrosino”, unica casa museo dedicata ad un esponente delle Forze dell’Ordine e che dal 2016 è stata acquisita nel patrimonio comunale, un investimento culturale a favore dei giovani perché possano conoscere la storia di Petrosino nel museo storico che racchiude gli arredi della famiglia e una galleria virtuale su mafia e anti-mafia realizzata in collaborazione con Libera e Rai Teche. A fare da guida nella Casa Museo è proprio un discendente di Joe Petrosino, il pronipote Nino Melito Petrosino.

La puntata di Easy Driver verrà trasmessa sabato 16 novembre su Rai 1 alle 11.40.

– Elena Francesca Comuniello –