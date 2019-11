“Emozionante riavere tra le mani la piastrina militare di papà”. Il toccante racconto di Giovanni Di Miele

E’ un racconto che ci riporta indietro nella storia, carico di commozione, quello che ai microfoni di Ondanews fa il signor Giovanni Di Miele di Sassano, figlio di Luigi, tra i soldati titolari delle piastrine ritrovate qualche mese fa sul Monte Circhio a Montecorvino Rovella da tre amici appassionati di escursione e di eventi storici.

Orlando Melillo, Corrado Curci e Giuseppe Gaeta, fondatori della pagina Fb “Esplorando la Campania tra storia, miti e leggende” e dell’omonima associazione, dopo aver trovato i reperti militari ed essersi messi sulle tracce dei familiari dei soldati, il 4 novembre hanno organizzato una manifestazione per riconsegnare le piastrine ai legittimi titolari. Tra questi anche il signor Di Miele che, accompagnato dalla sorella, dai figli e dai nipoti, ha potuto stringere tra le mani quello che fu un segno identificativo in guerra di suo padre. Un padre che in realtà non ha mai conosciuto, perchè Luigi ha perso la vita giovanissimo quando il figlio aveva soltanto 7 mesi.

Un’emozione indescrivibile quella provata dal signor Giovanni quando, anche grazie alle ricerche messe in moto dalla nostra redazione, ha compreso che quel Luigi Di Miele inciso sulla piastrina era proprio suo padre. Gli occhi umidi per la commozione, la gioia di poter riportare a casa un oggetto appartenuto al genitore tanto amato ma poco conosciuto. Tutto questo grazie all’impegno di Orlando, Corrado e Giuseppe, che hanno contribuito a ricostruire le storie di quei tanti giovani che, abbandonando affetti e lavoro, andarono a combattere per il Paese.

Ai microfoni di Ondanews il signor Giovanni Di Miele racconta l’emozione provata nel riavere tra le mani la piastrina di suo padre.

