Le Tamburine della Principessa Costanza portano il ritmo della tradizione a San Marino.

L’impegno, la passione, l’amore per la propria terra: ecco i cardini che motivano da sempre la Pro Loco di Teggiano. Trent’anni…e non sentirli!

Quest’anno l’occasione è davvero unica perché “Alla tavola della Principessa Costanza” spegne ben trenta candeline e la Pro Loco mette in campo tante novità, iniziative e attività volte a rendere i tre giorni di rievocazione storica ancora più unici.

Al suo nascere la Principessa Costanza ha visto sbocciare anche altre “principessine”, le Tamburine, gruppo di sole donne, unico in Italia, che scandisce il ritmo della tradizione e amplifica il ravvivarsi della memoria collettiva. Giovani, non solo teggianesi ma dell’intero Vallo di Diano, che sfidano le distanze che nell’arco dell’anno le separano per motivi lavorativi o di studio e quotidianamente si esercitano per perfezionarsi, così da giungere, impeccabili, alla Tavola della principessa di Teggiano.

Il virtuosismo della cadenza delle Tamburine non è passato inosservato e persino lo Stato di San Marino ha voluto la loro presenza: alla 28a edizione delle “Giornate Medioevali” le giovani valdianesi sfileranno lungo le contrade del centro storico e saranno protagoniste della “Giostra dei Tamburi”, la competizione che le vedrà gareggiare con altri gruppi nel “Torneo della Libertà”.

Dal 25 al 27 luglio l’intero Vallo di Diano accompagnerà i tamburi delle sue principessine con un solo ritmo, quello dei cuori di ciascuno di noi, tutti sincronizzati per dare la carica per vivere con serenità e passione la nuova avventura.