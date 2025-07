Con il volto coperto e un martello distrugge i distributori automatici di snack e bevande nel quartiere di Pastena a Salerno.

E’ accaduto nelle scorse notti ai danni di due attività in via Belisario Corenzio e in via Lazzarelli.

Il primo colpo si è registrato nella notte tra sabato e domenica e il secondo tra domenica e lunedì. Chi ha agito, così come ripreso dalle telecamere, aveva il volto coperto, un cappuccio, guanti e martello.

Ha forzato i distributori, rompendone il vetro, per rubare le monete nella cassa.

Su entrambi gli accaduti sono in corso le indagini da parte della Polizia di Stato che ha acquisito le immagini della videosorveglianza. In un caso il ladro ha abbandonato sul posto il martello utilizzato per rompere il distributore. Ad agire sarebbe stata la stessa persona con un identico modus operandi.