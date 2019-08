Tutela dell’ambiente e del territorio. Il Comune di Sassano diventa “Plastic Free”

Anche il Comune di Sassano intraprende il percorso virtuoso denominato “Plastic Free“, così come già promosso dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni di cui lo stesso sindaco Tommaso Pellegrino è Presidente.

Con una delibera di Giunta, infatti, l’Amministrazione comunale ha deciso di aderire pienamente all’iniziativa “Parco libero dalla plastica” promossa dall’Ente con sede a Vallo della Lucania. E’ un atto con cui si avviano una serie di azioni volte alla riduzione, al riuso e al riciclo della plastica nel territorio di competenza del Parco Nazionale.

I Comuni, dal canto loro, adotteranno specifici provvedimenti volti a contenere l’utilizzo della plastica e a sviluppare modelli di corretta gestione della stessa, tra cui iniziative che promuovano il consumo consapevole e la corretta gestione dei rifiuti, con particolare riferimento alla plastica, nonché campagne di sensibilizzazione ed educazione ambientale nelle scuole presenti sul territorio comunale.

Sassano ha iniziato ancor prima dell’adozione formale della delibera, infatti proprio in occasione dei festeggiamenti per la “Valle delle Orchidee” l’Amministrazione Pellegrino ha optato per l’organizzazione di un evento “Plastic Free” attraverso l’utilizzo di posate, stoviglie e materiali biodegradabili.

“Non potevamo non aderire all’iniziativa del Parco, – afferma il primo cittadino – perchè da sempre siamo fermi sostenitori di qualsiasi tipo di azione che miri alla tutela dell’ambiente che ci circonda e delle nostre bellezze naturalistiche. Miriamo a ridurre drasticamente l’utilizzo di materiale plastico nel nostro territorio, nel corso dei nostri eventi, nelle scuole. Ed è proprio sui giovanissimi che puntiamo affinchè comprendano quanto sia necessario oggi limitare alcuni materiali a favore di altri, rispettosi della natura“.

– Chiara Di Miele –