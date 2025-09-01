Sono state giornate cariche di emozioni per due giovanissime ballerine di Polla. Giulia Gigliotti e Giulia Lauletta, allieve di una scuola di danza classica del loro paese, hanno partecipato allo stage internazionale “Danza Mare Mito” che si è tenuto al Teatro delle Arti di Salerno.

Per la 19^ edizione della prestigiosa rassegna durata quattro giorni erano presenti nomi eccelsi della danza, come Laura Comi, maestra di danza classica ed étoile internazionale, Ana Sophia Scheller, già prima ballerina del New York City Ballet, Silvia Curti, docente di danza classica all’Opera di Roma, Amalia Salzano, maestra di danza jazz e coreografa. Hanno partecipato allo stage anche le dottoresse Annamaria Salzano e Fabiana Camuso, esperte in riequilibrio posturale per danzatori.

Al termine di “Danza Mare Mito” sono stati tanti i complimenti per la giovane Giulia Gigliotti che si è fatta notare dalle insegnanti, ma grosse soddisfazioni sono arrivate anche per Giulia Lauletta che ha ottenuto la partecipazione agli stage all’Arenile Dance Festival e alla Dance Academy di Roma.

Un’esperienza formativa e ricca di emozioni per le due giovani ballerine pollesi e tanto orgoglio anche per le loro famiglie che, con sacrificio e amore, le accompagnano nel percorso intrapreso spinte dalla loro passione per la danza classica.