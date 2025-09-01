Hanno fatto razzia mentre i proprietari erano fuori per qualche ora gli ignoti che sono riusciti a mettere a segno un colpo in una villetta del comune di Serre.

Pare che i ladri siano entrati da una finestra praticando un buco e poi girando la maniglia. Una volta dentro hanno rovistato in tutte le stanze, persino nel congelatore e sono riusciti a portare via alimenti, abbigliamento, elettrodomestici e preziosi.

Uno shock per i proprietari che hanno trovato la casa a soqquadro e si sono visti sottratti i propri beni.

Dell’accaduto sono state informate le Forze dell’Ordine.