L’azienda Sidel di Buonabitacolo presenta l’opera dell’artista argentina Milu Correch

Si è tenuto ieri, presso la sede dell’azienda Sidel di Buonabitacolo, l’evento dal titolo “Milu Correch disegna Sidel. Costruiamo in armonia con la Natura” durante il quale è stata presentata l’opera che la nota street art argentina ha realizzato all’esterno dell’impresa.

Il murales, a cui è stato dato il nome “Il muro degli alberi”, ha come tema centrale la natura in tutte le sue forme ed ha lo scopo di mantenere viva l’attenzione sulla sostenibilità ambientale.

“Ci fa piacere condividere con voi un percorso di lunga data dell’azienda che oggi si manifesta in un modo diverso – sottolinea il dirigente marketing Sidel Antonella Damiani – L’azienda è sempre stata orientata verso temi come la natura e l’ecologia. Fa parte della nostra passione poter lavorare con un progetto etico che muove tutti i giorni la filosofia aziendale. Con questa opera vengono rappresentati i principali valori dell’azienda. La ricerca e lo sviluppo si inseriscono anche in questi contesti perché l’innovazione deve essere alla base di ogni azienda”.

“Un’impresa sana che funziona bene e crea posti di lavoro merita il plauso e l’attenzione da parte delle Istituzioni – dichiara il presidente del Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino – Non abbiamo bisogno di grandi strutture e infrastrutture ma abbiamo bisogno di riqualificare i luoghi esistenti e che oggi l’esempio ci venga da un’azienda come la Sidel penso sia un grande segnale. Può esistere un’impresa sana e capace di interagire con il territorio. Distruggere il territorio nel quale viviamo significa distruggere il futuro”.

Presente anche il sindaco Giancarlo Guercio che ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa e ha spiegato i motivi che hanno portato l’azienda e l’Amministrazione comunale a siglare un Protocollo d’Intesa.

Sono interventi anche Domenico Giuda, ordinario di Meccanica applicata alle macchine dell’Università degli Studi di Salerno, Lorenzo Labella, vicepresidente dell’associazione Incipit. A benedire l’opera è stato il parroco don Antonio Garone.

Milu Correch ha voluto anche omaggiare il fondatore della Sidel Giuseppe Damiani con un ritratto posto nella Sala Convegni dell’azienda.

– Annamaria Lotierzo –