Nasconde l’eroina in un palo in acciaio in via Giusti a Battipaglia. Arrestato 49enne pluripregiudicato

Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia, durante un controllo, hanno notato il pluripregiudicato 49enne B.G. aggirarsi con fare sospetto all’interno del rione Sant’Anna.

Gli agenti hanno notato l’uomo riporre qualcosa all’interno della parte superiore di un palo in acciaio in via Giusti.

All’interno della cavità del palo i poliziotti hanno scoperto 10 involucri in cellophane che contenevano eroina.

Durante la perquisizione domiciliare a casa di B.G. sono stati sequestrati due bilancini digitali utilizzati per la preparazioni delle dosi.

L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ne ha disposto il regime domiciliare in attesa del giudizio di convalida.

