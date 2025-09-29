Si terranno domani, martedì 30 settembre, i funerali di Nicola Pio Spolzino, il 15enne che ha perso la vita sabato sera in seguito ad un grave incidente stradale avvenuto a Sala Consilina.

L’ultimo saluto al giovane è in programma alle ore 9.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo ad Atena Lucana. Qui la sua salma giungerà dall’ospedale di Polla dove oggi è stato eseguito un esame esterno.

Nicola Pio sabato sera era in sella ad uno scooter insieme ad un amico coetaneo di Teggiano quando, per cause da accertare, è rimasto coinvolto in uno scontro con una Citroen C3 all’incrocio tra via Taverne e via San Golfo. Per lui la corsa in ospedale trasportato dai sanitari del 118 e tutti gli sforzi dei medici del “Curto”, ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere in serata.

Lascia nel dolore il padre Giuseppe, la madre Veronica, la sorella Asia e tutti i familiari e gli amici che lo amavano.

Articolo correlato:

28/9/2025 – Dolore e silenzio per la tragica scomparsa di Nicola Pio Spolzino, coinvolto in un incidente a Sala Consilina