Lavori nelle gallerie ad Acquafredda tra Sapri e Maratea.

La SS18 Tirrena Inferiore dal km 220+610 al km 223+100 resterà chiusa al traffico per procedere con le attività di posa della rete corticale a consolidamento della parete dei “Crivi” lato di Maratea e tale attività non consente il transito dei veicoli in sicurezza.

La strada sarà chiusa dal 27 ottobre al 27 febbraio tutti i giorni nella fascia oraria dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

La viabilità rimane consentita, come di consueto, tutte le domeniche e negli altri orari esclusi dall’ordinanza.

Il percorso alternativo tra Maratea e Sapri prevede l’utilizzo della S.P.3 Tirrenia, della S.S.585 e della S.P.104 e viceversa.