Una storia a lieto fine quella di Casal Velino Marina dove un gattino è rimasto intrappolato all’interno di un tubo, senza possibilità di uscita.

A rispondere prontamente all’allarme sono stati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania (Turno B) che con professionalità e dedizione sono riusciti a salvare l’animale.

L’intervento, tutt’altro che semplice, ha richiesto tempo, pazienza e competenze tecniche. I caschi rossi, coadiuvati sul posto dalle volontarie dell’Enpa di Vallo della Lucania, hanno lavorato in sinergia per liberare il piccolo felino, fortunatamente illeso.

“Un immenso grazie ai Vigili del Fuoco per la loro disponibilità e per la sensibilità dimostrata e ai vigili urbani di Casal Velino” ha dichiarato l’Enpa di Vallo della Lucania.

L’episodio è stato accolto con grande affetto dalla comunità locale che ha lodato l’operato dei soccorritori.