Calcio. Alla Gelbison risoluzione consensuale del contratto con Mister Carcione e lo staff tecnico
La Gelbison ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore della prima squadra Mister Imperio Carcione.
Contestualmente lasciano la società anche i membri dello staff tecnico: il preparatore atletico Simone Paris e il match analyst Giuseppe Spica.
La società ringrazia tutti per il lavoro svolto, la professionalità e la dedizione dimostrati durante il periodo trascorso con i rossoblù, augurando le migliori soddisfazioni professionali per il futuro.
La conduzione tecnica della prima squadra viene affidata, in via temporanea, all’allenatore in seconda Agostino Spicuzza.