Giovane picchiata arriva in Pronto Soccorso ad Eboli. Indagini in corso
Giovane picchiata arriva al Pronto Soccorso di Eboli.
È quanto accaduto ieri, dove i sanitari hanno prestato cure alla ragazza arrivata con alcune ferite al viso. La vittima avrebbe raccontato di essere stata picchiata dal fidanzato in strada, presumibilmente per motivi di gelosia.
E’ stato attivato il Percorso Rosa dedicato alle vittime di violenza. Per lei qualche giorno di prognosi per le ecchimosi riportate al volto.
Sull’accaduto indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Eboli che dovranno accertare eventuali responsabilità.