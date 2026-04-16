Giornata istituzionale e culturale a Roma, questa mattina, per una delegazione del Polo Liceale “Pomponio Leto” di Teggiano, composta dalle classi 5GA del Liceo Scientifico Ordinario, 5B del Liceo delle Scienze Applicate e 5B del Liceo Socio Economico con una visita ufficiale alla Camera dei Deputati.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’invito dell’onorevole Attilio Pierro che, unitamente ai suoi collaboratori, ha garantito un’accoglienza particolarmente attenta e cordiale.

Gli studenti, accompagnati dai docenti Antonio Zoccoli, Giuseppe Bianchino, dal collaboratore della Dirigente scolastica Maria D’Alessio, Antonio La Maida, e dalla Direttrice dei Servizi Amministrativi Mariele Speranza hanno visitato alcuni degli spazi maggiormente rappresentativi di Montecitorio, fino a raggiungere l’Aula parlamentare.

“Oggi ho avuto il piacere di accompagnare gli alunni dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pomponio Leto” di Teggiano in visita presso la Camera dei Deputati – ha riferito il parlamentare di Forza Italia Attilio Pierro – E’ stata un’esperienza formativa di grande valore, che ha permesso ai ragazzi di avvicinarsi concretamente alle istituzioni e di comprendere più da vicino il funzionamento della nostra democrazia. Momenti come questi rappresentano un’occasione preziosa di crescita, confronto e consapevolezza civica per le nuove generazioni.”

Non è la prima volta che l’on. Attilio Pierro accoglie gruppi di studenti e scolaresche in visita alla Camera dei Deputati, spesso provenienti dal territorio campano. In precedenza, in questo stesso anno corrente, infatti, sono stati ospitati alla Camera dei Deputati studenti dell’Istituto Comprensivo “Teodoro Gaza” di Scario, San Giovanni a Piro e Caselle in Pittari, studenti dell’Istituto Comprensivo di Camerota e dell’Istituto Tecnico Statale “Leonardo Da Vinci” di Sapri.

Incontri, questi, che rappresentano un momento formativo per avvicinare le nuove generazioni alla democrazia e al valore delle istituzioni, mirati a far conoscere il funzionamento delle istituzioni parlamentari e a promuovere la partecipazione civica. La visita romana per gli studenti del “Pomponio Leto” è poi proseguita con un itinerario storico nel cuore della capitale.