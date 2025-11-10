Lavori in A2 del Mediterraneo. Chiusura al traffico dello svincolo Battipaglia il 12 e 13 novembre
Per consentire alcuni lavori Anas ha comunicato la chiusura al traffico dell’A2 del Mediterraneo al km 28+400 sulla rampa di uscita in direzione Nord allo svincolo di Battipaglia.
La chiusura sarà attiva dal 12 al 13 novembre nella fascia oraria dalle 23.00 alle 6.00 del giorno successivo.
Per i veicoli provenienti da Reggio Calabria si potrà utilizzare in alternativa lo svincolo di Eboli al km 35+900 e proseguire a sinistra per via Vito Martire (S.P. 30a) fino alla prima rotatoria con l’intersezione con la S.S. 19 con immissione sulla S.S.19 fino a Battipaglia.