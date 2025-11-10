Degrado, sporcizia delle strade cittadine, graffiti su palazzi anche pubblici e continue lamentele dei cittadini hanno spinto il Codacons a diffidare il Comune di Salerno dopo un anno esatto dall’ultima volta.

“Dopo un anno poco o nulla è cambiato – afferma Pierluigi Morena, avvocato dell’ufficio legale di Codacons – L’associazione in questi mesi ha registrato una più attenta manutenzione della Villa comunale e del verde pubblico, tuttavia, in quanto al resto poco si è fatto. Tanti cittadini continuano a segnalare la vandalizzazione del Parco attrezzato del Trincerone, l’occupazione di facciate di palazzi storici da parte di esercizi commerciali come succede a Largo Dogana Regia. Un degrado frutto di un lassismo non più tollerabile in una città che pretende di essere turistica”.

Il presidente Matteo Marchetti ricorda di avere inviato un dossier al Comune evidenziando i punti critici, ma anche formulando proposte concrete come stimolo per un migliore decoro della città che non è stato colto.

Il Codacons ha così ripreso la via legale nella diffida al Sindaco e al presidente di Salerno Pulita perché l’associazione chiede più controlli, un’intensificazione della manutenzione, una maggiore cura e pulizia delle strade, anche con l’uso di idranti.

Infine, ha acceso un riflettore sul degrado ultraventennale in cui versa il palazzetto dell’ex Cinema Astra in via Torretta, un abbandono che comporta anche problemi di igiene e verifiche di stabilità.

L’associazione ha chiesto al sindaco Vincenzo Napoli di voler dichiarare degradato il fabbricato, adottando, con ordinanza ai sensi dell’articolo 50 del TUEL, provvedimenti che facciano recuperare il decoro di un palazzo storico e di una strada in pieno centro cittadino.