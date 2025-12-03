Natale a Teggiano. Il 7 e l’8 dicembre si accendono le luminarie natalizie nel centro storico con i cori Gospel
Dal cuore del centro storico di Teggiano, tra vicoli di pietra e atmosfere senza tempo, si accendono le luminarie natalizie che regalano l’emozione più bella dell’anno.
Domenica 7 dicembre alle ore 18 è prevista l’accensione delle luminarie nel centro storico con il coro “Non solo Gospel”: un ensemble vocale travolgente che porta tutta la potenza e il calore del gospel con armonie corali, energia e un repertorio che unisce spirituals tradizionali e brani moderni.
Alle ore 18 di lunedì 8 dicembre la cerimonia natalizia si ripeterà con il coro “Gospel Italian Singers” diretto dal Maestro Francesco Finizio. Ospite speciale della serata sarà Ruth White. Si prevede una serata unica tra voce, anima e atmosfera internazionale.
“Sono due giorni per vivere insieme la magia del Natale, immersi in luci, musica e tradizione. Non mancate!” è l’invito dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Michele Di Candia.
Gli appuntamenti rientrano nel cartellone “Viaggio nel Vallo di Diano”, un Progetto co-finanziato dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021–2027 – Fondo di Rotazione ex lege 183/1987 – Piano Strategico Cultura e Turismo 2025, nell’ambito dei percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici per la promozione turistica della Campania.