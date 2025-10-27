Distributore di caffè e bevande preso di mira a Battipaglia.

L’increscioso episodio è stato denunciato da Assoteatro. Ignoti hanno portato via del denaro dalle casse self-service.

Assoteatro ha reso noto che “con la ditta fornitrice siamo costretti a sospendere il servizio dei distributori di caffè e bevande e provvedere alla loro rimozione. Un grazie alle Forze dell’Ordine che fanno quel che possono. Ormai sembra una lotta contro i mulini a vento e noi sinceramente iniziamo ad essere stanchi di cominciare a convivere col pensiero che da un momento all’altro, specie di notte, possa scattare l’allarme per poi correre a constatare i danni ricevuti”.

Solo qualche giorno fa gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato una donna dopo un episodio analogo.