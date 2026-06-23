Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (L-14) con e-Campus agli Istituti Athena di Teggiano
Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (L-14): il titolo di studio strategico e spendibile per i concorsi nella Pubblica Amministrazione, negli Enti Locali e nelle Forze dell’Ordine.
Da Istituti Athena di Teggiano, Polo e-Campus, scegli il curriculum ideale per i tuoi obiettivi:
- Criminologia
- Scienze Penitenziarie
- Servizi Giuridici per l’Impresa
- Consulente del lavoro e giurista d’impresa
Studia dove e quando vuoi: lezioni online 24/7, gestisci lo studio in totale autonomia, dove e quando vuoi. Tutor dedicati: un supporto costante per pianificare gli esami e superare ogni ostacolo.
Iscrizioni sempre aperte. Per informazioni +39 327/9149046.
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