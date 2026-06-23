Laurea Triennale in Scienze Giuridiche (L-14): il titolo di studio strategico e spendibile per i concorsi nella Pubblica Amministrazione, negli Enti Locali e nelle Forze dell’Ordine.

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