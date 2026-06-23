Il 28 giugno Raduno Abarth dal Centro Commerciale Diano fino alle bellezze di Caggiano
L’Abarth Club Campania, con il sostegno del Centro Commerciale Diano e il patrocinio del Comune di Caggiano, organizza per domenica 28 giugno il raduno Abarth che si svolgerà nel Vallo di Diano.
Alle ore 9.00 l’incontro è in programma al Centro Commerciale Diano in via Pantoni ad Atena Lucana con partenza prevista per le 10.30.
Il giro panoramico in Abarth prevede la visita al Castello, a Palazzo Morone e a Palazzo Bonito Oliva di Caggiano con guida turistica.
Alle 13.30 è invece in programma un pranzo conviviale con le bontà tipiche caggianesi.
Per informazioni telefonare ai numeri 340/3059835 (Angelo) – 347/1041039 (Giuseppe).
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