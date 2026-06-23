Nei giorni scorsi sull’A2 del Mediterraneo la Polizia di Stato, con una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina impegnata in servizio di vigilanza, ha controllato un’auto in transito nel tratto compreso tra gli svincoli di Petina e Polla.

Nel corso delle verifiche il conducente ha mostrato un atteggiamento particolarmente nervoso e poco collaborativo, fornendo risposte evasive alle richieste dei poliziotti diretti dall’Ispettore Nicola Molinari, che pertanto hanno approfondito il controllo avvalendosi anche del supporto di altro personale nel frattempo giunto sul posto.

L’attività ispettiva ha permesso di trovare nascoste all’interno del veicolo 30 confezioni avvolte nel cellophane trasparente contenenti 33,4 kg di hashish. La droga è stata sequestrata e il conducente arrestato per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

Il sequestro dell’ingente quantitativo di droga ha permesso di sottrarre alla criminalità organizzata un valore di vendita al dettaglio, sulle piazze di spaccio, di circa 430.000 euro.

Dopo gli accertamenti di rito l’arrestato è stato trasferito nella casa circondariale “Antonio Caputo” di Salerno a disposizione della Procura.

L’operazione si innesta in un’attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti che già nello scorso mese di dicembre aveva portato all’arresto di un uomo trovato in possesso di circa 64 kg tra hashish, cocaina e crack.