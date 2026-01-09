C’è anche l’attrice di Atena Lucana Veronica D’Elia nel cast di “Gomorra – Le Origini”, da questa sera in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Si tratta del prequel che racconta la crescita di Pietro Savastano, interpretato qui da Luca Lubrano, il suo incontro con Imma (Tullia Venezia) e l’inizio della sua scalata alla criminalità organizzata di Secondigliano.

Veronica recita nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere dove inizia a raccogliere fedeli che lo seguano nel suo progetto, una camorra nuova che sia senza schiavi e senza capi.

Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica, “Gomorra – Le Origini” è tratta dal romanzo di Roberto Saviano. Il soggetto di serie e di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate da Fasoli e Ravagli con Marco D’Amore.

Veronica D’Elia ha già recitato nelle serie tv serie “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” e “Il Commissario Ricciardi” in cui ha interpretato il ruolo di Nelide, la tata di Luigi Alfredo Ricciardi, Barone di Malomonte e Commissario della Squadra Mobile della Regia Questura di Napoli.