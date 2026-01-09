Padula: il 18 e 31 gennaio Open Day al Liceo Scientifico “Carlo Pisacane”
Open Day al Liceo Scientifico “Carlo Pisacane” di Padula in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico.
Due le date del porte aperte: domenica 18 gennaio dalle 16.00 alle 19.30 e sabato 31 gennaio dalle 16.00 alle 19.30.
Ricca l’offerta formativa del “Pisacane” che vanta l’indirizzo Tradizionale, quelli di Scienze Applicate, di Scienze Applicate con curvatura Scienze dei Dati e Intelligenza Artificiale, indirizzo Quadriennale Tradizionale e Quadriennale Scienze Applicate.
Per prenotare la Giornata da Liceale CLICCA QUI
Per maggiori informazioni telefonare al numero 0975/77130 o scrivere a saic86900d@istruzione.it