I Carabinieri della Stazione di Castellabate hanno notificato ad un 26enne del luogo un provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (D.A.C.Ur.), emesso dal Questore di Salerno ai sensi dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 14/2017.

Il provvedimento trae origine da comportamenti ritenuti pericolosi per la sicurezza urbana e l’ordinato svolgimento della vita sociale nei pressi di esercizi pubblici e locali di intrattenimento. Infatti, il giovane era stato coinvolto in un litigio all’interno di un’attività commerciale.

Per tali ragioni al 26enne è stato imposto il divieto di accesso e di stazionamento all’interno e nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento presenti nel territorio del comune di Castellabate, della durata di sei mesi.

Il provvedimento rientra nelle misure adottate a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.