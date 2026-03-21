Tanti piccoli fiori realizzati a mano per abbellire Corso Umberto I a San Pietro al Tanagro.

È questa l’iniziativa pensata per dare il benvenuto alla primavera dall’Associazione “L’arte nelle mani” che ha realizzato oltre 100 pezzi unici.

“Si coltiva un’aiuola, una fioriera, come si coltiva un’idea con la cura e la volontà di chi crede che un giorno possano realizzarsi e fiorire. Tanti piccoli pezzi creati con la tecnica dell’uncinetto e del tricotin, modellati uno per uno, come semi piantati con pazienza, che insieme diventano un pezzo di terreno vivo, ricco e colorato. Con l’arredo Urbano Ornamentale sboccia la primavera in paese come sogni coltivati con cura” è il commento dei membri dell’associazione con la presidente Angela Giffone.

Tanti sono i progetti portati avanti in questi anni e a tal proposito, poco tempo fa, sono stati donati elastomeri per chemioterapia ai pazienti in cura al “Curto” di Polla e i polipetti all’uncinetto terapeutici ai neonati della Pediatria. Tutto questo è frutto di un lavoro collettivo e volontario che unisce generazioni e crea aggregazione in uno dei piccoli centri del Vallo di Diano.