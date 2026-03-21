Furto nel Centro commerciale Diano ad Atena Lucana.

Ad essere preso di mira è stato un negozio di abbigliamento sportivo situato proprio all’entrata dell’attività commerciale, mentre ad accorgersi dell’accaduto è stato lo stesso proprietario.

Già nei giorni scorsi il proprietario si era accorto di un notevole ammanco di capi d’abbigliamento, capendo così di essere stato vittima di un furto. Tenendo sotto controllo il negozio oggi ha notato una coppia del posto, la stessa che già si era aggirata nei giorni precedenti nell’attività, che si muoveva con fare sospetto.

Il giovane ha così deciso di osservarli e attenderli all’uscita, scoprendo che avevano rubato diversi articoli e li avevano nascosti nel passeggino. Sono stati allertati ad intervenire sul posto i Carabinieri e dopo aver recuperato la merce è stata sporta denuncia contro i due responsabili.