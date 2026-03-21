Il consigliere comunale di Battipaglia Elio Vicinanza ha fondato nella sua città il Comitato di Progetto Civico Italia, il movimento nazionale promosso da Alessandro Onorato.

Eletto nel 2023, Vicinanza è anche in servizio nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e spiega le ragioni della sua scelta.

“Ho deciso di aderire a Progetto Civico Italia perché ho trovato valori e idee in cui mi riconosco pienamente: partecipazione, ascolto dei cittadini e concretezza nell’affrontare i problemi del territorio. La mia priorità resta Battipaglia: lavorare per una città più sicura, più trasparente nelle scelte amministrative e capace di guardare al futuro attraverso innovazione, tutela dell’ambiente e servizi migliori per i cittadini” afferma.

“Il mio impegno sarà quello di contribuire alla crescita e al radicamento di questo progetto politico sul territorio, mettendo sempre al centro il bene della comunità. Ringrazio Alessandro Onorato, promotore di Progetto Civico Italia, per la visione politica che sta portando avanti e Vincenzo Inverso, per avermi coinvolto in questo percorso” conclude Vicinanza.