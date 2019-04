Si è svolta al Municipio di Vietri di Potenza la cerimonia di donazione di un defibrillatore da parte dell’associazione Gian Franco Lupo “Un sorriso alla vita”, nata a Pomarico nel 2003 dall’esperienza di una famiglia che ha perso il figlio di 11 anni a causa di una malattia.

Il defibrillatore è stato consegnato nelle mani del sindaco, Christian Giordano, da parte del presidente dell’associazione, Michele Lupo. La donazione rientra in un progetto che si pone come obiettivo quello di donare a tutti i Comuni lucani un defibrillatore e rendere cardioprotetti i territori e le comunità.

“Con grande piacere – ha sottolineato il sindaco Giordano – abbiamo accolto l’iniziativa dell’associazione. Il nostro obiettivo è quello di avere il territorio cardioprotetto con i defibrillatori in più punti. Questa donazione è molto importante, così come è importante il supporto dell’associazione ai Comuni, che non hanno grandi risorse in tal senso. All’associazione va un immenso grazie a nome mio e di tutta la comunità vietrese”.

Con questo defibrillatore, salgono a 6 quelli presenti sul territorio: Istituto Comprensivo, Municipio, campo sportivo, palazzetto dello sport, sede della Croce Rossa e in ultimo quello donato dall’associazione, che verrà installato nei pressi della piazzetta del Donatore dell’Avis.

“Con le nostre attività – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Michele Lupo – abbiamo fatto una rivoluzione solidale, con oltre un milione di euro di donazioni e una gestione molto trasparente, intervenendo a supporto della sanità lucana, dei pazienti oncologici, della ricerca e anche all’estero”.

– Claudio Buono –