Scontro frontale tra due auto a Potenza. Ferito un 23enne

È di un ferito il bilancio dell‘incidente che si è verificato questo pomeriggio a Potenza, sulla complanare di contrada Varco D’Izzo, strada che costeggia la SS 407 Basentana.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo un 23enne, si è scontrata con una Nissan Navara con a bordo un 40enne. Entrambi sono di Potenza.

Nell’impatto il 23enne è rimasto ferito. Illeso, invece, il conducente dell’altra auto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 Basilicata Soccorso che hanno trasferito il giovane presso l’ospedale “San Carlo”, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Potenza per accertare la dinamica dell’incidente.

L’arteria è rimasta chiusa al traffico per alcune ore per garantire le operazioni di soccorso e per i rilievi.

– Claudio Buono –