In strada a Salerno con una pistola giocattolo simile ad un noto modello di arma da fuoco. Denunciato

Sabato notte a Salerno gli agenti della Polizia di Stato hanno fermato due giovani sospetti nella zona di Pastena Mercatello.

I due, entrambi salernitani, hanno finto di usare una cabina telefonica per giustificare la loro presenza in zona ma gli agenti della Volante li hanno fermati e controllati. Uno di loro, il 20enne C.N., è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo di grandi dimensioni, priva di tappo rosso, esatta replica del noto modello della pistola “Desert Eagle” calibro 50.

I due giovani, con precedenti penali, sono stati accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti.

Dopo le procedure di rito, C.N. è stato denunciato dalla Polizia di Stato per porto in luogo pubblico di armi od oggetti atti ad offendere.

