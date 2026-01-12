Tre televisori da 32 pollici sono stati donati dall’Associazione Arcobaleno “Marco Iagulli”, presieduta da Tiziana Iervolino, al reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

La donazione è destinata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto diretto dalla dottoressa Carla Mauro, con l’obiettivo di rendere più accogliente la degenza e offrire momenti di svago e normalità durante il periodo di ricovero.

Un gesto semplice ma significativo, che si inserisce nel percorso di vicinanza e attenzione che l’associazione porta avanti da anni a favore dei bambini e delle famiglie che vivono la difficile esperienza del vivere la malattia nelle corsie degli ospedali, promuovendo iniziative concrete di solidarietà e umanizzazione delle cure.

L’associazione rinnova così il proprio impegno nel sostenere i reparti pediatrici del territorio, nella convinzione che anche piccoli interventi possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti più giovani e accompagnarli con un sorriso in un momento delicato del loro percorso di cura.