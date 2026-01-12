L’Associazione Arcobaleno “Marco Iagulli” dona tre televisori alla Pediatria del “Ruggi” di Salerno
Tre televisori da 32 pollici sono stati donati dall’Associazione Arcobaleno “Marco Iagulli”, presieduta da Tiziana Iervolino, al reparto di Pediatria dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.
La donazione è destinata ai piccoli pazienti ricoverati nel reparto diretto dalla dottoressa Carla Mauro, con l’obiettivo di rendere più accogliente la degenza e offrire momenti di svago e normalità durante il periodo di ricovero.
Un gesto semplice ma significativo, che si inserisce nel percorso di vicinanza e attenzione che l’associazione porta avanti da anni a favore dei bambini e delle famiglie che vivono la difficile esperienza del vivere la malattia nelle corsie degli ospedali, promuovendo iniziative concrete di solidarietà e umanizzazione delle cure.
L’associazione rinnova così il proprio impegno nel sostenere i reparti pediatrici del territorio, nella convinzione che anche piccoli interventi possano contribuire a migliorare la qualità della vita dei pazienti più giovani e accompagnarli con un sorriso in un momento delicato del loro percorso di cura.