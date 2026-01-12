Battipaglia: nasconde in casa cocaina da spacciare, pusher straniero in manette
Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno arrestato uno straniero per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.
Secondo la ricostruzione della polizia giudiziaria, l’uomo è stato fermato all’ingresso della sua abitazione in zona Lido Lago insieme ad una donna brasiliana che è stata trovata in possesso di un involucro con 1,60 grammi di cocaina.
A casa dello straniero dopo la perquisizione sono invece stati scoperti circa 13 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.
L’uomo è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.