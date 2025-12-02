Grazie alla donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, presieduta da Tiziana Iervolino, l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” avrà una nuova camera dell’ambulatorio di follow-up dell’Ematologia.

La stanza è dedicata ai pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo e alle terapie avanzate con CAR-T. L’allestimento comprende tre nuove poltrone per la chemioterapia.

Un gesto concreto che rafforza ancora una volta il ponte tra volontariato, pazienti e sanità pubblica, nel solco dell’impegno che l’associazione porta avanti da oltre vent’anni accanto alle famiglie colpite da patologie onco-ematologiche

“Questa donazione – dichiara Tiziana Iervolino, presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli – rappresenta un abbraccio alla nostra comunità. Le poltrone non sono solo strumenti, ma luoghi di cura, conforto e dignità per tante persone che ogni giorno affrontano percorsi difficili. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere più umano il tempo della terapia. Ringrazio i volontari, i sostenitori e tutte le famiglie che, con fiducia e generosità, rendono possibile tutto questo. Il nostro impegno continua, al fianco di chi combatte e di chi cura”.

A sottolineare il valore della sinergia tra sanità e volontariato interviene anche il professor Carmine Selleri, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e Trapianti: “Questi gesti hanno un impatto reale sulla qualità di vita dei pazienti. Le nuove poltrone migliorano il loro comfort durante terapie che richiedono tempo, attenzione e delicatezza. La cura non è solo farmaco: è relazione, presenza, ascolto”.

“Ringrazio Tiziana Iervolino e tutti i volontari della Marco Iagulli per questa donazione e per il loro impegno quotidiano – ha aggiunto Selleri –. Ogni contributo che migliora il benessere dei nostri pazienti è un passo avanti nella costruzione di una sanità più umana e più attenta ai bisogni delle persone”.