L’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli dona tre nuove poltrone per la chemioterapia al “Ruggi” di Salerno
Grazie alla donazione dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli ODV, presieduta da Tiziana Iervolino, l’Azienda Ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” avrà una nuova camera dell’ambulatorio di follow-up dell’Ematologia.
La stanza è dedicata ai pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo e alle terapie avanzate con CAR-T. L’allestimento comprende tre nuove poltrone per la chemioterapia.
Un gesto concreto che rafforza ancora una volta il ponte tra volontariato, pazienti e sanità pubblica, nel solco dell’impegno che l’associazione porta avanti da oltre vent’anni accanto alle famiglie colpite da patologie onco-ematologiche
“Questa donazione – dichiara Tiziana Iervolino, presidente dell’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli – rappresenta un abbraccio alla nostra comunità. Le poltrone non sono solo strumenti, ma luoghi di cura, conforto e dignità per tante persone che ogni giorno affrontano percorsi difficili. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere più umano il tempo della terapia. Ringrazio i volontari, i sostenitori e tutte le famiglie che, con fiducia e generosità, rendono possibile tutto questo. Il nostro impegno continua, al fianco di chi combatte e di chi cura”.
A sottolineare il valore della sinergia tra sanità e volontariato interviene anche il professor Carmine Selleri, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Ematologia e Trapianti: “Questi gesti hanno un impatto reale sulla qualità di vita dei pazienti. Le nuove poltrone migliorano il loro comfort durante terapie che richiedono tempo, attenzione e delicatezza. La cura non è solo farmaco: è relazione, presenza, ascolto”.
“Ringrazio Tiziana Iervolino e tutti i volontari della Marco Iagulli per questa donazione e per il loro impegno quotidiano – ha aggiunto Selleri –. Ogni contributo che migliora il benessere dei nostri pazienti è un passo avanti nella costruzione di una sanità più umana e più attenta ai bisogni delle persone”.