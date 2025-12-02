Nel quadro di una strategia che garantisca sicurezza reale e sotto il diretto coordinamento del Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza, la Compagnia di Viggiano guidata dal Capitano Giovanni De Tommaso ha portato a termine nei giorni scorsi un articolato servizio straordinario di controllo esteso all’intera Val d’Agri.

L’operazione, condotta mediante l’impiego delle risorse delle Stazioni dipendenti e del Nucleo Operativo e Radiomobile, ha consentito un monitoraggio che ha prodotto risultati dal punto di vista del contrasto all’illegalità.

I militari hanno denunciato tre uomini per diverse violazioni: un 49enne originario di Pescara sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza alcolica con un tasso accertato di 1,13 g/l, cui è conseguito il ritiro della patente e l’affidamento del veicolo a terzi; un 39enne della provincia di Taranto che, fermato senza documenti e già gravato da revoca della patente, ha tentato di evitare il controllo fornendo generalità false corrispondenti a quelle di un familiare, rispondendo così di false dichiarazioni sull’identità oltre alle contestazioni amministrative del caso e infine un 46enne di Policoro risultato positivo ai cannabinoidi dapprima al test salivare e successivamente agli accertamenti clinici presso l’ospedale di Villa d’Agri. Questo ha comportato il ritiro del titolo di guida e il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Inoltre i Carabinieri della Stazione di Viggiano hanno denunciato per concorso in truffa una 43enne e un 26enne della provincia di Siracusa, i quali, simulando un soggiorno presso una struttura ricettiva locale hanno indotto in errore il gestore facendogli approvare una transazione online rivelatasi un addebito a suo carico anziché un accredito.

Sul fronte del contrasto agli stupefacenti i militari della Stazione di Brienza hanno segnalato alla Prefettura quale assuntore un 27enne originario del Gambia, trovato in possesso di hashish a seguito di una perquisizione personale e domiciliare. Il bilancio conclusivo del servizio ha registrato il controllo di 70 autoveicoli e l’identificazione di 91 persone con l’elevazione di 8 contravvenzioni al Codice della Strada, il ritiro di 4 documenti di guida, il sequestro di 3 veicoli e l’esecuzione di 7 perquisizioni.

Si ribadisce che per gli indagati vige la presunzione di innocenza sino a sentenza definitiva e che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari, in attesa del vaglio giurisdizionale in contraddittorio con la difesa.

Quanto messo in atto, evidenziano i vertici del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, costituisce la concreta manifestazione del quotidiano prodigarsi delle donne e degli uomini dell’Arma a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.