Le telecamere di La7 arrivano nel salernitano e in Basilicata.

Domani 3 dicembre, in seconda serata, Auletta, Pertosa, Polla, Buccino e Satriano di Lucania saranno protagonisti della nuova puntata di Prova d’Inchiesta, il programma condotto da Pinuccio (Alessio Giannone) assieme al suo infaticabile collaboratore Sabino.

L’appuntamento porterà il pubblico nel cuore dei piccoli comuni del salernitano e della Basilicata, territori ricchi di storia, identità e tradizioni, ma attraversati anche da questioni amministrative, rivalità locali e tensioni che coinvolgono le comunità. Il programma con il suo stile diretto e ironico, ma sempre rigoroso, attraverso interviste e confronti sul campo, accompagnati dai sindaci di queste realtà, racconterà le contese e le sfide che questi centri si trovano oggi ad affrontare: dalla gestione delle risorse ai rapporti talvolta complessi tra paesi confinanti.

Nella seconda parte dell’inchiesta Pinuccio e Sabino si sposteranno in Basilicata, nel piccolo comune di Savoia di Lucania, da tempo al centro di un acceso dibattito: la volontà, sostenuta da parte della popolazione, di cambiare il nome del paese. Una questione identitaria che affonda le sue radici nella storia post unitaria e che oggi riaccende discussioni sul rapporto tra passato, memoria e futuro.

Prova d’Inchiesta continua così il suo viaggio lungo l’Italia nascosta, dando voce ai cittadini e raccontando le storie dei territori che raramente trovano spazio nel dibattito nazionale, ma che costituiscono l’essenza più autentica del Paese.

In compagnia della sua storica spalla Sabino, Pinuccio attraverserà la penisola, dalla Calabria al Veneto, per raccontare la quotidianità di borghi e comunità spesso dimenticate: luoghi in cui fare un bonifico, trovare un distributore di benzina o avere un medico di base non è scontato ma diventa un desiderio. Una realtà che mostra le difficoltà di territori isolati ma anche l’umanità e la vitalità che li contraddistinguono.