L’ASL Salerno acquista due ambulatori mobili da destinare all’assistenza sanitaria nelle zone più disagiate
L’ASL Salerno ha recentemente deliberato l’acquisto di due ambulatori mobili da destinare all’assistenza sanitaria da erogare nelle zone decentrare e più disagiate.
Si tratta di un ambulatorio mobile per scopi clinici generici e di un ambulatorio mobile odontoiatrico, entrambi acquistati e finanziati nell’ambito del programma Piano Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 – area di intervento “Contrastare la povertà sanitaria”.
Con tale acquisizione l’ASL diretta da Gennaro Sosto compie un altro passo importante verso quella “sanità di prossimità” che è fra gli obiettivi principali del Piano, portando assistenza sanitaria e prestazioni dentistiche direttamente sul territorio, raggiungendo quelle fasce di popolazione più vulnerabili e marginalizzate che, per motivi economici, sociali o logistici hanno difficoltà ad accedere ai servizi sanitari tradizionali.